Басков застрял в самолете в Петербурге: «Нас не выпускают»

Российский эстрадный певец Николай Басков сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что застрял в самолете в аэропорту Пулково.

Певец летел из Иркутска в Москву, но его рейс перенаправили в Санкт-Петербург из-за угрозы беспилотников. Артист раскрыл в опубликованном в личном блоге ролике, что не выходит из лайнера уже на протяжении шести часов.

«Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь, разгружают самолет», — добавил исполнитель.

7 мая издание «Фонтанка» сообщило, что аэропорт Пулково принял более 70 «чужих» рейсов 6 и 7 мая на запасную стоянку из-за ограничений в других аэропортах. Один из читателей сообщал, что некоторым пассажирам понадобилась помощь медиков, поскольку они были заблокированы в самолете более 17 часов.

До этого сообщалось, что в московских аэропортах сняли ограничения на прием и посадку самолетов.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 19 дронов, летевших на столицу. По его словам, обломки одного БПЛА упали на Каширском шоссе.