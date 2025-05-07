19-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба анонсировала телешоу со своим участием. Первый выпуск, как сообщила девушка в запрещённой соцсети, выйдет на экраны уже в мае. Аврора отметила, что «загадочное шоу будет полным сюрпризов». Казалось бы хорошие новости, которыми поделилась девушка певца, как ни странно, разозлили подписчиков.

Под постом на Аврору обрушились с критикой: возмутились её грядущим появлением на телевидении, а также жёстко прошлись по внешности.