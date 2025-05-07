19-летняя возлюбленная Григория Лепса разозлила подписчиков одной новостью
19-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба анонсировала телешоу со своим участием. Первый выпуск, как сообщила девушка в запрещённой соцсети, выйдет на экраны уже в мае. Аврора отметила, что «загадочное шоу будет полным сюрпризов». Казалось бы хорошие новости, которыми поделилась девушка певца, как ни странно, разозлили подписчиков.
Под постом на Аврору обрушились с критикой: возмутились её грядущим появлением на телевидении, а также жёстко прошлись по внешности.
«У неё не получится стать популярной, как ей хотелось бы, потому что публике интересны люди, которые добились всего сами. А её так и будут называть "малолетка Лепса"», «И что в ней красивого?», «Знаю её только из-за Лепса, ни о чём», «Ещё одну вытащили на сцену, её так много... А где талантливые дети из простого народа?», «Всё это пиар. Пыль в глаза. Просто погремушка. Тарахтит, а внутри пусто. Зачем это всё и ради чего?», «За счёт Лепса вылезла на телевидение», «Через постель к славе? Мы их уже насмотрелись», «Когда прекратится этот цирк. Одни клоуны кругом», «Ну какой же примитивный способ снискать дешёвую узнаваемость — позорище», «Переделанная и посредственная», «Самая обычная, просто молодость», — негативно высказываются читатели личного блога Авроры.