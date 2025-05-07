Певица Валерия снялась без одежды. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя Валерия обернулась белым банным полотенцем и замотала таким же волосы. Певица была запечатлена с макияжем в естественном стиле. Артистка рассказала, что обгорела на отдыхе и попросила поклонников посоветовать ей средства от солнечных ожогов.

«Мы жутко обгорели, причем только сверху. Я обычно очень осторожна в этом вопросе и всегда пользуюсь защитным кремом, но, видимо, такое активное солнце, что мы чуть дольше побыв в воде получили такой результат. Что делать?» — пожаловалась певица.

Валерия начала свою карьеру в 1985 году. Артистка пела в ансамбле Дома культуры Аткарска под руководством своего дяди Владимира Зотова. Затем она перебралась в Москву, где познакомилась с продюсером Александром Шульгиным и взяла псевдоним «Валерия». Пара поженилась в 1993 году, а их отношения закончились в 2002-м. Валерия не раз признавалась, что экс-муж поднимал на нее руку.

Валерия со скандалом выгнала Пригожина из гримерки: «Его много! Я сойду с ума!»

С 2004 года Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

До брака с Валерией продюсер был женат на Елене Соколовой.