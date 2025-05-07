На Елену Степаненко подали в суд

На артистку Елену Степаненко подал в суд возможный кредитор дизайнера Натальи Маголы, которая оставила знаменитости две квартиры в Сочи после своей смерти. Об этом сообщает Starhit.

Магола умерла три года назад после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Бизнесвумен оставила большое наследство, однако завещала все не матери и сестре, а друзьям и знакомым. Среди них оказалась и Степаненко — юмористка участвовала в лечении подруги и поддерживала ее. Ей дизайнер оставила две квартиры в Сочи и коллекцию антиквариата. По дому в Москве также получили пасынок дизайнера и брат ее погибшего гражданского мужа.

Родные женщины обратились в суд: они пытались доказать, что Магола не отдавала отчет своим действиям, когда составляла документы. Им это не удалось — суд встал на сторону Степаненко и других наследников. Неделю назад проигравшая сторона обжаловала решение.

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Одновременно с этим в Хамовнический суд Москвы поступил иск от некого Павла Назарова. Он потребовал привлечь его к делу о наследстве в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями: вероятно, Магола была ему должна. Кредитор пытается взыскать долг с наследников, в том числе и со Степаненко. При этом Назаров не может обратиться к ним с исками напрямую, поскольку не располагает необходимыми для этого данными.