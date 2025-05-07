Звезда «Голоса» Плужников признался, что ему сложно выполнять простые бытовые дела

23-летний певец Данил Плужников, ставший известным после победы в шоу «Голос. Дети», рассказал о своем самочувствии. В передаче «Жизнь без границ» для «Вечерней Москвы» он признался, что ему все сложнее выполнять простые бытовые дела.

По словам Плужникова, всю жизнь у него стоял неправильный диагноз. Врачи смогли выявить у него псевдоахондроплазию смогли в 18 лет. У него серьезно деформированы конечности и позвоночник. В прошлом артисту делали операции, в том числе удлиняли рост с помощью аппаратов Илизарова — на 6 см.

«На тот момент было, конечно, проще, сейчас я себя гораздо хуже чувствую, чем в детстве. С возрастом эта болезнь отдает на суставы, они разрушаются, не усваивается кальций, кости деформируются, локти не разгибаются. В целом тяжело от бытовых дел, банально сходить в туалет непросто, тяжело подниматься по лестницам, спускаться обратно», — рассказал музыкант.

Сейчас Плужникову сложно добираться до студии звукозаписи, однако он все равно продолжает работать. Молодой человек собирается записать собственную песню — по мнению артиста, в его ситуации лучше заниматься творчеством и радоваться жизни, чем «торчать в болях».