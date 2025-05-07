Певец Прохор Шаляпин стал отцом

Прохор Шаляпин трижды был женат, но супруги так и не родили ему наследников. Певец признавался, что просто не был к этому готов. Теперь же он утверждает, что рад бы стать отцом, да нет подходящей девушки. Певец мечтает о трех наследниках. А в программе "50 хейтеров" исполнитель неожиданно объявил, что уже стал отцом. Оказывается, Прохор Шаляпин стал донором, его биологический материал находится в одной клинике.

"Мы с одной барышней хотели детей, а у нее не получалось забеременеть. После определенного возрастного рубежа это сложно. Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею", - сообщил певец.

Исполнитель признался, что в настоящее время у него нет семьи, и он не знает, "срастется" ли у него в личном плане, однако он уверен, что у него уже есть продолжение.

Прохор Шаляпин признался, что его избила толпа девушек

Кстати, ранее в интервью Прохор Шаляпин признался, что уже придумал имена для своих детей. Девочку назвал бы Елизаветой или Анной, а мальчика — Иваном или Федором. Артист выразил надежду, что если бы у него были наследники, то с ними бы нянчилась его мать, которой он не так давно купил квартиру в Москве.