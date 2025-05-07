Внешность американского актера Джейсона Момоа на новых фото описали в сети фразой «стал несексуальным». Соответствующая публикация появилась на странице издания Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Папарацци сняли 45-летнего артиста во время прогулки по Нью-Йорку. Он предстал перед камерой в черной майке-алкоголичке, темно-синих джинсах с подворотами и шляпе-котелке. Также звезда фильма «Аквамен» дополнил образ коричневыми ботинками с зауженными носами и ремнем оранжевого оттенка.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Стал таким несексуальным, что с ним случилось?», «Шляпа — это ***», «Шляпа — точно нет», «Он думает, что стильный», «Ужасный образ», «Шляпа заставила меня смеяться», «Парень, повзрослей», — заявили юзеры.

Ранее в мае новая возлюбленная Момоа американская актриса Адриа Архона без штанов снялась для журнала C Magazine.