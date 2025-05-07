Известный телеведущий скончался от остановки сердца во время проведения МРТ

Московский Комсомолец

Бразильский журналист и телеведущий Луис Антонио Мелло ушёл из жизни 30 апреля 2025 года. Об этом сообщает портал g1 со ссылкой на заявление коллег скончавшегося.

Известный телеведущий скончался от остановки сердца во время проведения МРТ
© РИА Новости

Мелло скончался в больнице, где проходил лечение от панкреатита. По данным источника, смерть наступила из-за остановки сердца во время проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Луис Антонио Мелло — теле- и радиоведущий, музыкальный продюсер, писатель, публицист. Среди его работ — книга «Руководство по выживанию в джунглях для журналистов».

Карьера Мелло началась в 1970-х годах на радио: он работал диджеем на Radio Federal — первой бразильской станции, продвигавшей альтернативный рок. Позже он перешёл на телевидение, создавая музыкальные шоу, а в международном отделе лейбла Polygram курировал релизы таких звёзд, как Dire Straits, Tears for Fears, Supertramp, Джанет Джексон и Эрик Клэптон. Параллельно продюсировал местных артистов, участвовал в мюзиклах и вёл авторские колонки в СМИ.

В 2024 году вышел документальный фильм, посвящённый его наследию, а в феврале 2025-го Мелло отпраздновал 70-летний юбилей. 

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