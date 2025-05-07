Известный телеведущий скончался от остановки сердца во время проведения МРТ

Бразильский журналист и телеведущий Луис Антонио Мелло ушёл из жизни 30 апреля 2025 года. Об этом сообщает портал g1 со ссылкой на заявление коллег скончавшегося.

Мелло скончался в больнице, где проходил лечение от панкреатита. По данным источника, смерть наступила из-за остановки сердца во время проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Луис Антонио Мелло — теле- и радиоведущий, музыкальный продюсер, писатель, публицист. Среди его работ — книга «Руководство по выживанию в джунглях для журналистов».

Карьера Мелло началась в 1970-х годах на радио: он работал диджеем на Radio Federal — первой бразильской станции, продвигавшей альтернативный рок. Позже он перешёл на телевидение, создавая музыкальные шоу, а в международном отделе лейбла Polygram курировал релизы таких звёзд, как Dire Straits, Tears for Fears, Supertramp, Джанет Джексон и Эрик Клэптон. Параллельно продюсировал местных артистов, участвовал в мюзиклах и вёл авторские колонки в СМИ.

В 2024 году вышел документальный фильм, посвящённый его наследию, а в феврале 2025-го Мелло отпраздновал 70-летний юбилей.