В Госдуме хотят попросить у Минюста результаты проверки в отношении Урганта

Депутат Госдумы Николай Новичков от фракции "Справедливая Россия - За правду") намерен попросить Минюст предоставить результаты проверки деятельности телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния. Об этом парламентарий сообщил РИА Новости.

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Как напомнил Новичков, в начале апреля ведомство в ответ на его запрос сообщило, что проведет проверку в отношении Урганта на предмет соответствия его деятельности статусу иноагента. При наличии необходимых сведений будет рассмотрен вопрос о включении телеведущего в реестр иноагентов, пообещали в Минюсте.

"Собственно, прошел всего месяц, для полноценной проверки времени маловато. Подождем еще какое-то время, после этого вновь обратимся к министерству юстиции по этому вопросу", - сказал народный избранник.

Он добавил, что люди, подобные Урганту, должны определиться, с кем они: с Россией или против нее.

Напомним, вопросы к телеведущему у депутата возникли после того, как СМИ сообщили, что Ургант зарегистрировался на территории Франции как индивидуальный предприниматель. Сам Ургант тогда ответил, что находится в Москве, никуда не переезжает и никакой бизнес не начинает.

Однако после этого появилась информация, что ИП во Франции телеведущий ликвидировал.