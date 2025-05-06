Максим Фадеев объяснил, почему не празднует день рождения

Сегодня продюсер Максим Фадеев отмечает свое 57-летие. Музыкант вышел на связь в личном блоге и сердечно поблагодарил поклонников за поздравления. Также композитор выразил свое отношение к дню рождению — оказывается, Фадеев не отмечает этот праздник.

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«Хотел поблагодарить за теплые слова, которые вы мне пишете. Спасибо вам большое. Если честно, я не справляю свой день рождения, только было однажды. И я пожалел об этом сто раз. Не знаю, как-то не могу привыкнуть к вниманию к себе. Вот как ни странно», — объяснил Максим.

Фадеев начал свой карьерный путь в конце 80-х. В начале 90-х композитор продюсировал малоизвестную на тот момент исполнительницу Линду. Их сотрудничество оказалось плодотворным — песни артистки становились хитами, а она сама превратилась в культовую фигуру. На заре 00-х Фадеев продвигал участников второй «Фабрики звезд», а также Глюк’оZу. В 2014 году Максим стал одним из наставников в шоу «Голос. Дети».

Продюсер является автором многих песен, которые популярны до сих пор. Среди них: «Ворона», «Мало огня», «Высоко», «Долетай», «Мама Люба» и другие.