Боярский рассказал, когда сможет вернуться на сцену

После того как Театр имени Ленсовета сообщил об отмене спектакля с участием Михаила Боярского, поклонники забеспокоились о здоровье кумира. 75-летний артист принимал участие в постановке «В этом милом старом доме», показ которой приостановлен. О том, как себя чувствует народный артист РСФСР после травмы, стало известно из комментария звезды изданию «Абзац». Боярский рассказал, что сможет вернуться на сцену, только если получит разрешение врачей.

«Чувствую себя пока очень посредственно. Лечусь дома, в театре появлюсь после выздоровления и разрешения врачей», — объяснил певец.

Михаил Боярский травмировался 18 апреля во время спектакля — артист упал с трёхметровой высоты в закулисье, в результате чего получил серьезную травму: сломал ребро.

Ранее дочь знаменитого актёра Михаила Боярского —Елизавета рассказала, почему её стесняется старший сын.