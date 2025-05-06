Кайли Дженнер застряла в туфлях за 1000$

Бизнесвумен Кайли Дженнер не смогла снять туфли за 1000$ после бала Met Gala. Об этом сообщает PageSix.

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27-летняя модель вышла на публику в корсете от Ferragamo, сером бра и юбке с высоким разрезом. Образ дополнили черные туфли на ремешках от бренда Ferragamo стоимостью $1000. По совету дизайнера Максимилиана Дэвиса она заклеила ноги скотчем, чтобы туфли держались лучше. Однако за время бала нога звезды приклеилась к внутренней стороне подошвы. Команда пыталась снять туфли горячей водой. В кадре Кайли громко кричала от боли, но позже написала, что все в порядке.

В марте издание The Sun сообщило, что Тимоти Шаламе решил сделать предложение руки и сердца Кайли Дженнер. Инсайдер из окружения звезд заявил, что артист несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера. По словам источника, Шаламе выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.

Собеседник издания отметил, что теперь актер ищет подходящее место для того, чтобы сделать предложение модели. Источник предположил, что артист выберет Париж или Лазурный берег.