Лера Кудрявцева рассказала, почему резко набрала килограммы

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась, что стремительно полнеет, набрала за короткий срок 6 кг. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Звезда призналась, что страдает из-за лишнего веса, но никак не может похудеть.

Телеведущая напомнила, что ей пришлось провести в постели три месяца из-за тяжелой травмы: перелома ноги и разрыва крестообразных связок правого колена.

«Лежала три месяца, жрала как свинья и поправилась сильно. Все мои платья трещат по швам», — отметила Кудрявцева.

Звезда заметила, что мало ходит, завидует худощавым женщинам.

Журналисты отметили, что в настоящее время Кудрявцева отдыхает на вилле в Турции вместе с мужем Игорем Макаровым и старшим сыном Жаном.