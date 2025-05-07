Блогерша Настя Ивлеева вышла из всех своих бизнесов. До мая текущего года у телеведущей оставалась последняя фирма по производству снеков, но теперь она не имеет к ней никакого отношения. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

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С 2021 года Ивлеева начала пробовать себя в роли бизнесвумен. Она открывала одно предприятие за другим и зарабатывала на этом большие деньги. Очень гордилась Настя своими чипсами и газировками, которые активно рекламировала и продвигала. Но после «голой» вечеринки в 2023 году производство встало из-за разрушенной репутации владелицы.

6 мая 2025 года телеведущая официально вышла из бизнеса ООО «Коленки пчелы». Напомним, что компания погрязла в судах. В апреле уже четвертая фирма подала на нее иск из-за долгов.

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Также с апреля 2024 года Ивлеева не является учредителем компании ООО «Блеск», а с апреля 2023 года не владеет ООО «Ивлеева продакшн». Теперь у блогерши не осталось ИП. К слову, она намекала поклонникам, что собирается создать собственное СМИ.