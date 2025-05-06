Бузову заподозрили в наборе веса ради беременности

Поющая телеведущая Ольга Бузова заметно изменила свою фигуру в последние годы, и это привлекло внимание как поклонников, так и специалистов. Округлившееся лицо и бедра, слегка «размягчённый» пресс, стиль одежды, часто скрывающий фигуру, могут быть следствием нескольких факторов. О том, что происходит с исполнительницей хита «Мало половин», сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

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Неправильное питание

Напомним, в 2023 году Бузова призналась, что набирает вес из-за неправильного питания: «Я не ем нормально в течение дня, а лишь «кусочничаю», что и привело к появлению избыточного веса».

Как отметила доктор Пришвина, при таком стиле питания уровень сахара в крови скачет, метаболизм замедляется, а жир начинает накапливаться «про запас».

Ночью тело должно отдыхать, а не переваривать пищу — именно поэтому вечерние калории так любят откладываться

Также певица призналась в строгих ограничениях в рационе перед поездками, концертами, отдыхом. В результате, Бузова столкнулась с эффектом «качелей веса», когда резкие колебания массы тела становятся результатом строгих диет и последующих срывов. Например, она сама отметила прибавку в весе после отдыха в Турции.

Стресс

Не стоит забывать и о постоянном стрессе, связанный с публичной жизнью, гастролями. Он активирует кортизол — гормон, способствующий накоплению жира, особенно в области живота.

Подготовка к беременности

«Изменения в весе Ольги Бузовой могут указывать на предгравидарную подготовку (подготовку к зачатию). По данным из Сети, певица уже год часто говорит о том, что рождение детей у нее в ближайших планах. Как репродуктолог хочу отметить, что у женщин с индексом массы тела (ИМТ) на границе нормы может быть дефицит эстрадиола. Ведь именно жировая ткань так важна для синтеза этого гормона. Это женский половой гормон, который играет ключевую роль в репродуктивной функции. У Ольги Бузовой до прошлого года думаю ИМТ был именно таким и вероятно ее врачи рекомендовали набор массы тела для реализации репродуктивной функции»

Специалист также отметила, что существует и более простое объяснение: после многих лет экстремальной стройности, гастролей, съемок и ограничений, 39-летняя Ольга просто позволила себе расслабиться. Психоэмоциональный комфорт, спокойный сон невероятно важен для любого человека.