Раскрыт заработок бывшей жены Паши Техника

На блог бывшей жены рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, Евы Карицкой подписалось около 640 тысяч человек. Об этом пишет Super.ru в Telegram.

Отмечается, что до того, как исполнитель попал в больницу в Таиланде, их было в несколько раз меньше.

«Пост в Telegram-канале Евы обойдется в 350 тысяч рублей при условии, что в течение 24 часов его не будут "перекрывать" другими публикациями. Если заказчик хочет, чтобы его реклама задержалась в топе канала на двое суток, придется заплатить 450 тысяч рублей», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что шестилетний сын Техника Ваня будет ходить в реабилитационный центр, чтобы перенести утрату.