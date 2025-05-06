Виктория Цыганова призвала посадить Михаила Литвина

Новость об аннулировании военного билета и необходимость явиться в военкомат заставила блогера Мишу Литвина срочно собрать чемодан и улететь в Дубай. Не дожидаясь получения повестки. Об этом сегодня сообщил Mash.

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Cитуация с Литвиным не оставила равнодушной певицу и общественного деятеля Викторию Цыганову. Она резко осудила Михаила за его действия, используя неприятное выражение.

«Блогер Литвин — ещё один гнойник на теле нашей страны... Этот персонаж настолько потерялся в реальности, что открыто заявил о покупке военного билета. И никто из присутствовавших в кадре дружков-блогеров даже не осадил его. Напротив, покупка военного билета в стране, ведущей СВО, стала поводом для шуток. Автор канала "Дневник хача" пошутил, что Литвин за военный билет отдал столько же, сколько за рекламное видео у него на канале», — негодует Виктория в своём Telegram-канале.

Она отметила, что оба эти человека популярны у подрастающего поколения, но при этом «пропагандируют презрительное отношения к России и армии».

Виктория возмущена тем, что после скандального видео военный билет блогера просто взяли и аннулировали как ни в чем не бывало, а ему выписали повестку в военкомат. То есть тех, кто продал ему военный билет, не нашли и не наказали.