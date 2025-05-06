Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко обвинила авиакомпанию в вымогательстве

Экс-участница проекта «Дом-2» Алиана Устиненко обвинила российскую авиакомпанию в вымогательстве. Женщина считает, что ее специально рассадили с двухлетним ребенком, чтобы заставить выкупить место. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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По данным источника, звезда соцсетей направлялась из Сочи в Москву с дочкой. Она сообщила, что на стойке регистрации им с ребенком дали разные места. Она заметила, что кресло рядом с местом дочери было свободно и села туда.

Это заметили бортпроводники, которые, по словам Алианы, весь полет требовали вернуться на место. Они якобы начали угрожать, что пилот будет выкрикивать ее имя по громкой связи. Блогерша пожаловалась, что сотрудники к тому же вызвали полицейских. В конце полета они поднялись на борт, но поддержали маму с ребенком.

Источник отмечает, что два года назад Генпрокуратура РФ запретила авиакомпаниям рассаживать маленьких детей и родителей. Экс-участница популярного проекта убеждена, что авиакомпания намеренно нарушила правила, чтобы заработать за бронь конкретных мест. Она пока не решила, будет ли обращаться с претензией.

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