Лещенко ответил на предложение выступать 9 Мая бесплатно

Певец Лев Лещенко отреагировал на предложение обязать артистов выступать 9 Мая бесплатно. Он счел идею неправильной.

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Комментарий народного артиста России приводит издание «Абзац».

«Я 50 лет выступаю на всех государственных праздниках бесплатно, но не считаю правильным совсем не платить артистам», - поделился Лещенко.

Певец напомнил, что музыка – это зачастую единственный заработок для артистов. Лещенко говорит: если концертов мало, то музыкантам тяжело.

«У всех есть семьи, которые надо кормить», - напомнил певец.

Ранее идею о бесплатных выступлениях прокомментировал лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Артист напомнил, что бесплатно не работают ни таксисты, ни врачи. При этом большинство исполнителей, отмечал он, не зарабатывают миллионы.