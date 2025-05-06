Кудрявцева сняла виллу в Бодруме за 70 тысяч рублей в сутки

Телеведущая Лера Кудрявцева сняла двухкомнатную виллу в турецком Бодруме за 70 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость показала дом в социальных сетях — на втором этаже в нем имеются два туалета, комната с двумя раздельными кроватями и большой зал с одной двухспальной кроватью. С просторного балкона открывается вид на Эгейское море.

Напомним, что прошлые отпуска Кудрявцевой омрачались различными ситуациями. Например, в марте она пожаловалась на свою сестру, которая поехала с ней на отдых в Дубай — по словам телеведущей, она разбрасывает вещи, постоянно теряет ключи и «тупит».

Тогда же знаменитость повредила кисть. В первый день после приезда в Дубай Кудрявцева неудачно искупалась в море: ее накрыло волной, а в костях после удара появилась трещина.