Психолог назвал причину, по которой Тимати так и не женился

Психолог Станислав Самбурский объяснил, почему рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) до сих пор не женился на тех избранницах, от которых у него есть дети. Как пояснил эксперт в беседе с Life, завести ребенка легче, чем заключить брак.

По словам специалиста, нежелание жениться может быть связано с несколькими факторами. Первый из них — страх привязанности. Брак символизирует окончательную ответственность и обязательства, что пугает людей с избегающим типом привязанности, отметил психолог. Второй фактор, как сообщил Самбурский, — выбор романтики вместо зрелой близости. Рождение ребенка воспринимается как пик романтики, тогда как брак ассоциируется с бытовыми трудностями и потерей внимания, добавил он.

Третьим фактором является стремление к контролю через дистанцию, подчеркнул эксперт. Он добавил, что брак дает женщине юридические права, поэтому некоторые мужчины предпочитают «сожительство с ребенком», сохраняя контроль и избегая уязвимости.

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Самбурский указал на то, что похожая схема наблюдается у Илона Маска, у которого 11 детей от трех женщин. Предприниматель признавался, что работает по 16 часов в день и не может быть обычным отцом, но хочет оставить биологическое наследие, напомнил психолог.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова готовятся стать родителями. Позднее она сообщила, что это не слухи. У Тимати есть дочь от Алены Шишковой и сын от Анастасии Решетовой.