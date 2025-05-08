Экс-жена Галустяна впервые прокомментировала развод

Жена Михаила Галустяна Виктория впервые прокомментировала развод с комиком.

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Она написала в своем личном блоге, что держится благодаря семье и детей.

— Спасибо за вашу добрую, деликатную поддержку. Все вижу, — сказала экс-супруга.

Комик и шоумен Михаил Галустян сообщил, что развелся со своей женой Викторией после почти 18 лет брака. По его словам, расставание прошло без обид и претензий, с чувством благодарности за совместно проведенные годы. О том, как начиналась и чем закончилась их история любви — в материале «Вечерней Москвы».

Продюсер Сергей Дворцов назвал причину развода шоумена Михаила Галустяна с женой Викторией после 18 лет брака. По его словам, поводом для разрыва стали измены юмориста, вокруг которого всегда было множество поклонниц. Дворцов считает, что женщина устала от постоянной неверности Галустяна и решила подать на развод.

Шаляпин отказался обсуждать развод Галустяна

Также певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов подали заявление на развод еще 27 мая прошлого года. Уточнялось, что на тот момент они не жили вместе более шести месяцев. После певица Наталья Штурм назвала имя разлучницы, которая увела супруга Алсу из семьи.