Годы безуспешных кастингов, бурные романы и семейное счастье: жизнь Джорджа Клуни

Один из самых высокооплачиваемых актеров мира, Джордж Клуни, 6 мая празднует 64-летие. Звезда Голливуда запомнился публике не только оскароносными ролями, но и бурной личной жизнью. Биографию артиста в честь его дня рождения вспомнил Starhit.

Детство в Кентукки

Джордж Тимоти Клуни родился в Кентукки в 1961 году. Его родители — бывшая королева красоты и журналист, который подался в политику. Кроме того, артист приходится внучатым племянником 16-ому президенту США Аврааму Линкольну.

К камерам Клуни привыкал с детства, поскольку у его отца было собственное шоу на кабельном ТВ. Однажды он взял мальчика с собой в студию — обаятельный ребенок понравился публике, и ведущий неоднократно приглашал сына на эфиры. Однако мужчина часто менял работу, из-за чего его семья вынужденно переезжала. Сам Джордж позднее заявлял, что средняя школа стала для него худшим периодом в жизни — тогда его поразил паралич Белла, из-за которого на год подросток утратил контроль над частью лица.

В старших классах юноша увлекался бейсболом и баскетболом, однако в профессиональный спорт Клуни не пошел. После окончания школы он учился в Северном университете в Кентукки и Университете Цинциннати, однако ни один из них не окончил. Отчаявшись найти свое место в жизни, Клуни рискнул переехать в Лос-Анджелес, надеясь стать актером.

Карьера на телевидении и в кино

Легким путь Клуни к славе назвать нельзя — после переезда артиста ждали годы безуспешных кастингов. Будущая знаменитость подрабатывал официантом, поскольку нуждался в деньгах на жизнь. Отдельные эпизодические роли актеру начали доверять лишь в середине 80-х: тогда он появился в сериале «Она написала убийство», фильмах «Возвращение в школу ужасов» и «Возвращение помидоров-убийц».

Первая крупная удача пришла к Клуни в 1994 году, когда он получил роль в сериале «Скорая помощь». Драма растянулась на 15 сезонов, а актера вскоре позвали сняться в эпизоде «Друзей», что тогда также считалось довольно престижным.

Путевку в большое кино актер получил после съемок в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета». Картина стала культовой, из-за чего исполнителей главных ролей стали забрасывать предложениями о работе. После этого Клуни снялся в фильмах «Один прекрасный день», «Бэтмен и Робин», «Вне поля зрения» и «Три короля».

Первую серьезную награду актер получил уже в 2001 году — «Золотой глобус» достался Клуни за роль в комедии «О, где же ты, брат». Позднее он выиграл «Оскары» за роль второго плана в «Сириане» и продюсирование «Операции "Арго"». Вместе с тем самым популярным фильмом с участием артиста можно считать «Одиннадцать друзей Оушена».

Отметим, что Клуни известен не только как актер, но и как общественный активист. Например, он собирал средства для жертв землетрясений, являлся сторонником признания геноцида армян, а однажды попал за решетку за акцию протеста у посольства Судана. Одновременно с этим артист является успешным бизнесменом — он выступил сооснователем марки текилы Casamigos и организовывал закрытые вечеринки в Голливуде.

Развод и бурные романы

Первой известной публике избранницей Клуни стала актриса Келли Престон. Артист подарил возлюбленной свинью Макса, которая после разрыва стала жить у актера. И хоть продавец утверждал, что это минипиг, животное выросло в огромного борова. Любимец прожил 18 лет: Клуни шутил, что это самые долгие его отношения.

В 1989 году Клуни сыграл свадьбу с Талией Болсам. Спустя четыре года супруги развелись без объяснения причин, но актер признавался, что тяжело переживал разрыв. Он зарекся жениться и долгие годы держал это слово, однако это не мешало ему продолжать крутить романы.

Например, на съемках в Париже он познакомился со студенткой юридического факультета Селин Балитран. Клуни так увлекся девушкой, что заявил об отношениях публично. Через некоторое время пара разошлась, а актер начал встречаться с моделью Лизой Сноудон, что не мешало ему завести интрижки с Рене Зеллвегер и Кристой Аллен.

В разное время СМИ приписывали знаменитости романы с Мариэллой Фрострап, Сарой Ларсон, Джулией Робертс и с Синди Кроуфорд, однако публично артист подтвердил лишь роман с итальянкой Элизабеттой Каналис. Завершила череду его бурных романов модель Стейси Киблер, с которой Клуни прожил два года и разошелся в 2013 году.

Брак с Амаль Аламуддин

Нарушить обет безбрачия актера заставила лишь юрист Амаль Аламуддин. В 2013 году она по приглашению друга заехала в дом актера на озере Комо, где Клуни в нее влюбился.

«Правда заключалась в том, что я встретил эту удивительную женщину, от которой у меня перехватило дыхание. Она была блистательной, веселой, красивой и доброй. Она буквально сбила меня с ног», — вспоминал Клуни ту встречу.

Несколько недель адвокат и звезда переписывались, после чего Клуни пригласил Аламуддин в студию в Лондоне, где работал над фильмом. Уже через полгода Джордж сделал ей предложение, а через год после первого свидания пара поженилась в Венеции. В 2017 году Амаль родила дочь Эллу, а после — сына Александра.

«В 52 года я нашел любовь всей моей жизни, и я действительно счастлив», — неоднократно говорил Клуни.

Брак Амаль и Джорджа был окружен и порочащими слухами. В 2016 году папарацци засняли актера целующимся с девушкой на улице и предположили, что у Клуни есть любовница. Позднее выяснилось, что они лишь друзья. В 2019 году артисту приписывали роман с Бри Ларсон, а после некий друг модели Стэйси Киблер заявил, что ее старшая дочь якобы рождена от Клуни.

Тогда поклонники уже готовились к разводу своего кумира с женой, однако вместо этого Клуни заявил о переезде во Францию — он решил вернуться к сельскому образу жизни, который был знаком ему по детству в Кентукки. Недавно актер заявлял, что за 11 лет брака так и не успел хотя бы раз поссориться с Амаль — Клуни признавался, что чувствует себя рядом с избранницей словно «сорвал джекпот».