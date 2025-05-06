Внук Аллы Пугачевой озвучил свой диагноз

33-летний певец Никита Пресняков признался, что страдает легкой формой СДВГ. Внук Аллы Пугачевой озвучил диагноз в соцсети.

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В личном блоге Никита опубликовал ролик, в котором объявил о поиске SMM-специалиста в свою команду. Певец признался, что не хочет вникать в тонкости профессии, к тому же ему мешает синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Если найдутся такие ребята, мы можем посотрудничать, потому что я очень не хочу этим заниматься. С моим легким СДВГ это превращается в какие-то иероглифы», — пожаловался внук Пугачевой.

Певец надеется, что фолловеры смогут ему помочь.

Напомним, Никита уже несколько лет живет в США с возлюбленной. После отъезда из РФ артист заново начал строить музыкальную карьеру.