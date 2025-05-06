Хит «Иванушек International» был написан для Юры Шатунова

Поэт-песенник Александр Шаганов признался в беседе с kp.ru, что написал песню «Тучи» для Юры Шатунова.

Композицию исполнила группа «Иванушки International». Песня стала хитом. Шаганов отметил, что Шатунов даже исполнил свою версию трека. Но она не сохранилась. По словам поэта, он до сих пор ищет это демо.

«Ну там был такой незамысловатый, естественно, другой мотив, и, значит, в стиле там... А кто был автором, я перебью вас, этого мотива? Это такой мотив, который называется городской фольклор. Мы сейчас с вами можем написать такие четыре мотива. Это вот просто, так сказать, городской фольклор», — поделился композитор.

Шаганов заявил, что Шатунов обладал мощной харизмой, от которой замирали девушки. Он назвал артиста «своим человеком», от песен которого тепло и уютно.

Солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова не стало 23 июня 2022 года. 17 октября 2024 года прошел трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» в Crocus City Hall в Москве. Он посвящен Шатунову. Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов.