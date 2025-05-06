Анна Семенович высказалась об абьюзе

Певица и телеведущая Анна Семенович прокомментировала тему абьюзивных отношений в своих соцсетях. Она поддержала подписчицу, которая рассказала, что решила уйти от токсичного партнера. Однако Анна подчеркнула пару важных моментов в определении «абьюза». Важно не демонизировать все сложные моменты в отношениях, считает певица.

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Нельзя любое недопонимание или конфликт сразу называть абьюзом.

«Любые отношения — это компромисс», — подытожила Анна.

В реальной жизни люди могут злиться, ошибаться, говорить резкие слова — это не всегда травля и насилие, уверена Анна. Но, по ее словам, если есть систематическое подавление, контроль, унижения — это уже опасная грань, и нужно быстро «убегать» из таких отношений.

Напомним, что роман Анны Семенович с предпринимателем Денисом Шреером начался около года назад, когда мужчина находился в процессе развода. Это обстоятельство сразу вызвало волну обсуждений, однако позже Шреер пояснил ситуацию: его официальная супруга проживает в Германии, из-за чего процесс расторжения брака затянулся. Несмотря на это, бизнесмен подчеркнул, что намерен сохранить добрые отношения с бывшей женой и их общим сыном.

Что касается Анны Семенович, то у певицы пока нет детей, но она не исключает возможности стать мамой. Еще в 2023 году она заморозила яйцеклетки, чтобы в будущем, встретив подходящего партнера, реализовать мечту о материнстве.