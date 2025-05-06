Актриса Мария Кожевникова рассказала, как похудела на 10 килограммов

Актриса Мария Кожевникова похудела на 10 килограммов. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», о своих методах сброса лишнего веса артистка и бывший депутат Госдумы рассказала в социальных сетях.

Кожевникова отметила, что ее регулярно обвиняют в использовании «похудительных фильтров». По этой причине она решила записать свое лицо прямо с утра, после пробуждения.

«У меня минус 10 килограммов — это хороший результат системного подхода. Мне не хочется много кушать. Последний прием пищи у меня до шести вечера, иногда даже до четырех. Ем два раза в день, плюс физическая нагрузка с утра для лимфы», — сказала артистка.

Актриса добавила, что для похудения важно изменить мышление. Снижение веса является работой, для которой нужен «позитивный настрой». Кожевникова считает, что в этом плане она себя «перепрошила».