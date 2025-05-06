Анна Михалкова заработала на производстве детского контента 273 млн рублей

Passion.ru

Анна Михалкова заработала на производстве детского контента 273 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Раскрыто, сколько заработала Анна Михалкова на производстве детского контента
© Passion.ru

В 2023 году дочь режиссера Никиты Михалкова Анна Михалкова вместе с сестрой Надеждой учредили ООО «М_ФАБРИКА ДЕТСКОГО КОНТЕНТА». Согласно публичным данным, 51% компании принадлежит Анне, 39% - Надежде.

За 2024 год организация, занимающаяся съемками видео для детей, заработала 273,4 миллиона рублей. Чистая прибыль компании составила 46,8 миллионов рублей. При этом годом ранее доход организации был куда скромнее — 66,5 миллионов рублей при чистой прибыли 35 миллионов рублей.

Известно, что в 2024 году ООО «М_ФАБРИКА ДЕТСКОГО КОНТЕНТА» занималась организацией детского шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…» по мотивам одноименного произведения Сергея Михалкова.

Ранее мы писали о том, что Анна Михалкова сделала неожиданное признание о сыне.

Шоу-бизнес
Анна Михалкова
Сергей Михалков
Никита Михалков