Мария Шукшина со слезами на глазах рассказала о последней встрече с отцом

Мария Шукшина считается одной из самых закрытых актрис. Она крайне редко посещает светские мероприятия, почти не снимается на телевидении. Актриса активно занимается общественной деятельностью, у нее нет времени на общение с журналистами. И все же для Вячеслава Манучарова она сделала исключение.

Так, актриса рассказала об отце, писателе, актере Василии Шукшине. Она призналась, что он ей крайне редко снится. Однако если это случается, то для нее это "большое счастье". По признанию актрисы, отец поддерживает ее.

Без слез Мария Шукшина говорить о родителе не может. Тем не менее, она, взяв себя в руки, призналась, что у нее мало воспоминаний об отце. Дело в том, что он часто отсутствовал: то гастроли, то съемки. Мария пошла в первый класс, когда его не стало. Однако она хорошо помнит последнюю встречу с ним.

"Он уезжал на съемки проекта „Они сражались за Родину“. Так получилось, что я была единственной, кто его провожал. Мама находилась в Болгарии. Так получилось, что я с ним шла за руку… И больше мы его не увидели. Счастье, что есть его фильмы, книги", - сообщила Шукшина в программе "Эмпатия Манучи".

Актриса отметила, что только с возрастом стала понимать мировоззрение отца, его творчество, то, о чем он говорил.