Бывший муж Кати Лель пропал без вести в Ницце

Бывший муж Кати Лель и отец ее единственной дочери Игорь Кузнецов пропал без вести. Уже около месяца мужчина не выходит на связь. В шоу-бизнесе говорят, что Кузнецов мог утонуть во время отдыха в Ницце.

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- После развода с Катей Игорь ушел из публичного пространства, - объяснили «МК» знающие люди. – В апреле он находился в Ницце и, как говорят, утонул. Это случилось в середине месяца. Он действительно ни с кем не выходит на связь все это время. Его близкие не могут найти себе места от горя.

Катя Лель, по словам наших информаторов, о случившейся трагедии знает. От Игоря у Кати растет дочь Эмилия, которой в этом году исполнилось 16 лет.

Сестра и директор Кати Лель Ирина в беседе с «МК» подтвердила: певица в курсе возможной трагедии. В семье звезды надеются на лучшее.

- Игорь, по нашей информации, пропал без вести, - сообщила Ирина. - Очень много слухов. Думали, что он утонул в море. Но водолазы искали и тела не нашли. Поиски продолжаются.

Напомним, что Катя Лель вышла замуж за Игоря в 2008 году. В браке они прожили почти пятнадцать лет. В декабре 2003-года звезда сообщила о разводе. Причиной, как судачили в тусовке, стали увлечения алкогольными напитками и измены. Сама певица говорила, что в браке с ней Игорь жил «припеваючи в своих энергиях».