Дана Борисова рассказала о гостевом браке с бизнесменом из Лондона

Телеведущая Дана Борисова рассказала о гостевом браке с мужчиной из Лондона и оказалась в центре скандала. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на программу «Светская хроника».

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Знаменитость призналась, что нашла себе партнера, но отношения между ними не совсем обычные.

«В настоящий момент у меня есть отношения, которые я могу назвать как гостевой брак. Они меня полностью устраивают», — поделилась Дана.

По ее словам, роман между ними начался еще два года назад. Мужчина телеведущей бизнесмен и часто бывает в Лондоне. Они видятся не так часто, когда у него появляется возможность приехать в Москву.

«Меня более чем устраивают. Я считаю идеальными наши отношения. Я здесь, он там. Прилетает два-три раза в месяц, мы встречаемся, общаемся. Я могу у него, например, остаться ночевать», — пояснила звезда.

Борисова неожиданно раскрыла, что у ее избранника пятеро детей и четыре жены. Две из России, а две живут в других странах. Борисова уточнила, что они полностью обеспечены, а дети получают лучшее образование.

«Не могу, конечно, сказать, что он прям очень заинтересован их жизнью. Но такие обязанности формальные отца он, конечно же, выполняет», — добавила она.

Дана призналась, что познакомилась с бизнесменом, когда он еще был женат. Но он развелся, а к новому браку не спешит. Зато уже содержит дочь Даны – Полину.

«Пока мы не ездили вместе отдыхать, но зато он прекрасно спонсирует мой отдых с дочерью. Подарками меня балует. И самый приятный подарок, когда он мне скидывает какую-то значительную, крупную сумму денег», — похвасталась теледива.

Поклонники надеются, что Борисова выберет более серьезные отношения и пойдет в ЗАГС.

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