Жена Юрия Колокольникова рассказала, из-за чего ругается с актером

Актриса Вильма Кутавичюте рассказала, из-за чего ссорится со своим супругом, актером Юрием Колокольниковым. В интервью Woman Hit она призналась, что причиной одного из конфликтов стали коты.

Колокольников и Кутавичюте женились в конце 2024 года. В прошлом году они уезжали за границу из-за работы актера, однако сейчас вернулись в Россию и продолжают съемки и участвуют в рекламных проектах.

В беседе с журналистами артистка рассказала, что в начале совместной жизни с Колокольниковым она захотела завести кота. В результате питомец проявил больше симпатии к супругу и стал считать хозяином его. Юрий же постоянно носит животное на руках и уделяет ему много времени.

«И не дай Бог я подвину кота ногой, это "кошмар и ужас", я травмирую его "личность". После этого я завела себе кошку Мяу, но она оказалась ярой феминисткой и жуткой душнилой. Чтобы хоть как-то отвлечь от меня ее внимание, мы решили завести третьего кота — Миядзаки. Короче говоря, у нас дома три огромных мейн-куна», — рассказала Кутавичюте.

Актриса также рассказала, что несмотря на загруженный график, они находят время для уединения. При этом даже на отдыхе у нее есть распорядок дня: завтрак, занятия йогой, чтение книги, дайвинг.