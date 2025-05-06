Аллегрова в Кремле удивила неожиданным признанием

Ирина Аллегрова появилась в Кремле. Певица стала участницей большого концерта «И помнит мир спасенный», посвященного грядущему Дню Победы. За кулисами Ирина Александровна появилась в прекрасном расположении духа. Народная артистка не только мило общалась с курсантами, но и сделала неожиданное признание относительно одного из своих главных хитов. Свидетелями ситуации стали корреспонденты «МК».

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В этот вечер Аллегрова представила новинку – песню «Девичий джаз». Императрица вышла на сцену в черном балахоне и с Георгиевской лентой на груди. В этот вечер Ирина по традиции пользовалась повышенным вниманием у молодых участников концерта, которые терпеливо ожидали ее у гримерки. Певица такому вниманию со стороны молодежи была явно рада.

- Быстро встали все, бегом, - заулыбалась Ирина Александровна и предложила сделать фотографию. Желающих сфотографироваться с Аллегровой оказалось так много, что артистка поняла: до выхода на сцену запечатлеться со всеми желающими не успеет. - Подождите, я приду еще раз и сделаем, - заявила Аллегрова и свое обещание сдержала.

На обратном пути общение с молодежью оказалось более обстоятельным. Девчонки из танцевального коллектива, чтобы сделать Аллегровой приятное, во весь голос затянули ее знаменитую «Угонщицу». Ирина Александровна, услышав коронное «Я ждала тебя, так ждала», неожиданно скрестила руки на груди.

- Ой, не надо, - воскликнула императрица. - Это моя самая ненавистная песня.

Один парень, наблюдавший за ситуацией, удивился. «Неужели правда?» - спросил он у Ирины.

- Я ненавижу ее, - удивила Аллегрова неожиданным признанием. - Прожитым жить нельзя, - объясняла «императрица». – Можно – так, развлекаться. Артист должен расти.

Надо отметить, что Ирина Александровна уже не раз признавалась: песни, которые сделали ее популярной в начале 90-х, в последнее время ей не так интересны. Сейчас Аллегрову интересуют более серьезные композиции, которые она включает в свой репертуар.