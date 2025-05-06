Британский принц Луи снова стал героем мемов

Младший сын принца Уэльского Уильяма и Кейт Миддлтон Луи своим эмоциональным поведением привлек внимание интернет - пользователей и его фотографии с празднования в Лондоне 80-ей годовщины Победы разлетелись в соцсетях. Об этом пишет «СтарХит».

Младший сын принца Уильяма уже привлекал повышенное внимание в ходе празднования 70 лет правления Елизаветы II в 2022 году, когда зажимал уши, чтобы не слышать грохот самолетов, о чем-то шумно разговаривал и ярко выражал свои эмоции. Поведение ребенка тогда вызвало умиление у интернет-пользователей.

Несмотря на то, что принц Луи стал старше, но все еще очень непосредственно ведет себя на публике. Накануне он вместе с родителями, а также братом и сестрой, принял участие в праздновании 80-ой годовщины Победы.

Король Карл III принял масштабный праздничный парад, в котором приняли участие более 1300 военнослужащих, и наблюдал за шоу вместе с семьей с балкона Букингемского дворца. Семилетний принц Луи громко что-то выкрикивал, с неподдельным интересом наблюдал за парадом, удивлялся происходящему и время от времени махал подданным.

Незадолго до этого члены королевской семьи пообщались с ветеранами у мемориала королеве Виктории, на специально построенном помосте. И в ходе встречи Луи также вел себя очень непосредственно - тянул отца за одежду и похлопывал его по плечу, пока тот не обратил на него внимание.

Ранее принц Уэльский Уильям и его жена, принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон), в честь 14-летия со дня свадьбы посетили Шотландию. 29 апреля они побывали в поселке Тобермори в северо-восточной части острова Малл. Шотландия много значит для супругов, именно там они познакомились, когда были студентами Сент-Эндрюсского университета.