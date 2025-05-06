Дилара увеличила грудь после расставания с Бустером

Блогер Дилара Зинатуллина увеличила грудь. Как сообщает Starhit, бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и экс-возлюбленная стримера Бустера уже вернулась домой и восстанавливается после операции.

25-летняя Зинатуллина решилась на хирургическое вмешательство после того, как сильно похудела на фоне стресса. Девушке не нравилось изменение формы ее груди. Блогер долго искала подходящего хирурга, а когда определилась со специалистом — готовилась к госпитализации по всем рекомендациям.

«Мне предоставили халатики, чулочки и специальный браслет перед отправкой на операционный стол. На самом деле я очень сильно волновалась. Но, оказывается, все прошло быстро», — поделилась она в соцсетях.

В клинике Дилара провела всего два дня — теперь ей предстоит двухнедельный реабилитационный период. Во время него блогер будет носить специальный корсет. После ее ждет снятие корсета и консультация хирурга, на которой он оценит, как идет послеоперационное заживление.

Напомним, что брак Зинатуллиной и Моргенштерна* продлился чуть больше полугода — 31 августа 2021 года они поженились в Москве, а уже 9 апреля 2022 года Дилара рассказала о расставании с рэпером. После она встречалась со стримером Бустером, однако в начале года пара рассталась.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом