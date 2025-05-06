Больному раком Отару Кушанашвили снова грозит госпитализация

Телеведущий Отар Кушанашвили, который долгое время боролся с онкологическим заболеванием, сообщил, что ему снова грозит госпитализация. В своем Telegram-канале журналист заявил, что намерен бороться до конца: «Ни о каком поражении не может быть и речи».

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Несмотря на победу над раком, о которой объявлял Отар Кушанашвили, ему снова грозит госпитализация 15 мая. Однако шоумен дал понять, что не собирается опускать руки и не рассматривает другого варианта, кроме излечения от заболевания.

«Возможно, 15 мая меня снова госпитализируют. Возможно. Но я очень решительно заявляю всем, кто болеет за меня, всем, кто, простите, вдохновляется мной: я эту битву не проиграю. Пышно выражаясь, ни о каком поражении в моем умственном обиходе не может быть и речи. Я не тот человек, что боится тьмы (еще раз извините за вычурность: настроение блестящее!)», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, летом 2024 года телеведущий сообщил, что проходит лечение от рака четвертой стадии. Уже осенью Отар Кушанашвили объявил о «триумфальной победе» над онкологией и продолжил вести свое YouTube-шоу «Каково?!». Журналист не скрывает, что прошел сложный путь лечения, перенес операцию, несколько курсов химиотерапии и даже пережил две клинические смерти. Победив недуг, он пересмотрел жизненные приоритеты и дал себе установку радоваться каждому новому дню.

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Ранее сообщалось о том, что Отар Кушанашвили сравнил себя с Андреем Губиным из-за проблем со здоровьем: «Теперь и у меня все болит».