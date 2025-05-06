Жена шоумена Александра Цекало объявила о переезде

Жена шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин объявила о переезде. Уже несколько лет супруги живут в США, однако не исключено, что в 2025 году они решили сменить страну.

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В личном блоге Дарина опубликовала фото, на котором сидела на коробках и улыбалась. 33-летняя модель уже упаковала вещи и приготовилась к переезду на новое место. Подробностей она не раскрыла, но пошутила, что рано убрала штопор, ведь он ей еще понадобится. По всей видимости, чтобы открыть бутылку вина и отпраздновать смену местожительства.

Отметим, что в США Цекало и его жена живут с 2019 года. Но работать шоумен продолжает в России. У него в Москве остался бизнес по производству сериалов, который приносит ему миллиарды. Из-за финансовых успехов за него даже радовалась бывшая жена Лолита Милявская.

Ходили слухи, что, несмотря на большие доходы, в семейной жизни у артиста все было не так гладко. В Сети неоднократно появлялась информация о разводе Цекало с Эрвин. Однако супруги отрицают то, что в их браке есть какие-либо проблемы.

Ранее жену Александра Цекало сравнили с Майклом Джексоном.