Актер Данила Козловский вернулся на российскую сцену после трехлетнего перерыва. Как сообщает Starhit, в день своего 40-летия он организовал закрытый моноспектакль в «Театре на Цветном».

По информации издания, артисту удалось собрать полный зал гостей, которые остались довольны мероприятием. Люди аплодировали Козловскому, поднимались со своих мест во время оваций, а некоторые поклонницы и вовсе кричали от восторга.

С 40-летием актера поздравили на сцене — зал начал петь песню на английском языке, а с первых рядов звезде протянули торт со свечами. Козловский задул свечи и забрал угощение с собой. После этого поклонники начали дарить артисту огромные букеты цветов.

Вернувшемуся в Россию Козловскому пригрозили компроматом с его критикой СВО

Напомним, что в 2023 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Козловский выступает против спецоперации на Украине и живет в США, приезжая в Россию лишь на заработки. Актер опровергал эти заявления и доказал свою правоту через суд.