Рианна объявила о третьей беременности

Певица Рианна (Робин Фенти) подтвердила свою третью беременность на ковровой дорожке Met Gala 2025.

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Поклонники ожидали, что звезда появится вместе с возлюбленным A$AP Rocky (Раким Майерс), однако рэпер вышел на дорожку один и в интервью поделился своими эмоциями от события.

По словам исполнительницы, она стремится быть такой же матерью, как Тереза Джудис из сериала «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси», передает Daily Mail.

Рианна воспитывает двоих сыновей от A$AP Rocky: трехлетнего RZA и двухлетнего Риота. Пара, как известно, начала встречаться четыре года назад, хотя до этого долгое время поддерживала только дружеские отношения.