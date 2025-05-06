В США протаранили ограждение дома Дженнифер Энистон

В Лос-Анджелесе мужчина врезался на автомобиле в ограждение дома 56-летней американской актрисы Дженнифер Энистон. Об этом сообщает таблоид TMZ, ссылаясь на источники из полиции.

По информации издания, инцидент произошел в понедельник днем (по местному времени). Артистка находилась у себя дома в резиденции в районе Бель-Эйр, когда мужчина въехал в ворота дома. После ДТП охранники Энистон подбежали к машине, вытащили из нее водителя и удерживали его до приезда полиции. В итоге правоохранители произвели арест мужчины.

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Как отмечает TMZ, задержанному было, предположительно, около 70 лет.

До этого интернет-пользователи раскритиковали внешний вид Энистон, обвинив в пластике. Папарацци подловили актрису на съемочной площадке четвертого сезона «Утреннего шоу». Она появилась на публике в белой блузке с короткими рукавами, бежевых льняных брюках-клеш с завышенной талией и молочных туфлях. Знаменитость добавила к наряду коричневую сумку Bottega Veneta и солнцезащитные очки. Она была запечатлена с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Ранее были раскрыты подробности отношений Дженнифер Энистон и Педро Паскаля.