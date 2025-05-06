У резко похудевшего Филиппа Киркорова заподозрили проблемы со здоровьем

Продолжающий стремительно терять вес певец Филипп Киркоров стал казаться поклонникам изможденным. Посетившие последние концерты исполнителя хита «Цвет настроения синий» даже заподозрили у него проблемы со здоровьем.

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В частности, в Сети появился короткий видеоролик с выступлением Киркорова. На кадрах артист стоит на сцене и с трудом произносит слова своей песни.

«А что с дикцией, с голосом? Микроинсульт? Липосакция задела голосовые связки?» - пишет Telegram-канал «Светский хроник».

В прошлом году Филипп Киркоров перенес несколько пластических операций, благодаря которым избавился от лишнего веса и приобрел рельефные формы. На этом певец не остановился и продолжил худеть. При этом в окружении Филиппа сообщали, что на фоне стресса после смерти отца Бедроса Киркорова, артист практически перестал есть.

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Ранее во время концерта в Санкт-Петербурге Филипп Киркорова получил ожог второй степени. Об этом рассказал шоумен Александр Ревва. У певца загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой.