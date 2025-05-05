Регина Тодоренко рассказала о пугающем недоразумении в командировке

Регина Тодоренко вышла на связь с подписчиками в запрещённой соцсети и поделилась необычной историей: звезда впечатлилась близостью санузла к дикой природе. Телеведущая, будучи в командировке, увидела в туалете льва.

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Впрочем, животное было за стеклом — как в зоопарке. Но место встречи всё же нетипичное, так что эмоции звезды можно понять.

«Пошла девочка в туалет пописать. Увидела льва в туалете и об***. Обалдеть, я в шоке», — высказалась звезда в личном блоге.

При этом встреча с дикой кошкой не испортила настроение Регине.

«Лучшее семейное сафари в жизни», — высказалась она.

Несмотря на беременность, знаменитость улетела из страны и посвящает себя работе. Рядом с ней её семья. «Вы знаете, я сейчас в командировке. И бешеный график съёмок и атмосфера вокруг», — написала Регина в Telegram-канале.