39-летнего бойфренда Шер засняли во время флирта с другими женщинами

Отношения певицы Шер с 39-летним Александром Эдвардсом переживают не лучшие времена. Недавно рэпер без сопровождения артистки посетил одно мероприятие, на котором позволил себе слишком вольное поведение.

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Как сообщает Radar Online, видеокамеры зафиксировали, как Эдвардс флиртует с разными женщинами. Позднее представитель Шер опроверг, что в их отношениях есть проблемы, и отметил, что слухи о флирте Александра не соответствуют действительности. Также он уточнил, что все близкие певицы одобряют ее роман с исполнителем.

Однако, по словам одного инсайдера, в реальности дела обстоят совсем иначе.

«Некоторые из друзей Шер не понимают, что она видит в этом парне. Если бы он относился к ней хорошо, то другое дело, но этого нет. Люди из ее ближайшего окружения умоляют ее бросить его», — сообщил источник.

Также, по его словам, их солидная разнице в возрасте сильно смущает Шер.

«Она позволила ему убедить ее, что он делает ей какое-то одолжение, находясь с ней, потому что она намного старше. Он ведет себя так, как будто он такой суперприз просто потому, что он моложе», — поделился инсайдер.

Напомним, Шер и Александр начали встречаться в 2022 года. Отношения продержались год, после чего последовало расставание. Однако вскоре пара снова воссоединилась.