39-летнего бойфренда Шер засняли во время флирта с другими женщинами
Отношения певицы Шер с 39-летним Александром Эдвардсом переживают не лучшие времена. Недавно рэпер без сопровождения артистки посетил одно мероприятие, на котором позволил себе слишком вольное поведение.
Как сообщает Radar Online, видеокамеры зафиксировали, как Эдвардс флиртует с разными женщинами. Позднее представитель Шер опроверг, что в их отношениях есть проблемы, и отметил, что слухи о флирте Александра не соответствуют действительности. Также он уточнил, что все близкие певицы одобряют ее роман с исполнителем.
Однако, по словам одного инсайдера, в реальности дела обстоят совсем иначе.
«Некоторые из друзей Шер не понимают, что она видит в этом парне. Если бы он относился к ней хорошо, то другое дело, но этого нет. Люди из ее ближайшего окружения умоляют ее бросить его», — сообщил источник.
Также, по его словам, их солидная разнице в возрасте сильно смущает Шер.
«Она позволила ему убедить ее, что он делает ей какое-то одолжение, находясь с ней, потому что она намного старше. Он ведет себя так, как будто он такой суперприз просто потому, что он моложе», — поделился инсайдер.
Напомним, Шер и Александр начали встречаться в 2022 года. Отношения продержались год, после чего последовало расставание. Однако вскоре пара снова воссоединилась.