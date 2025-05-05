Актер Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии. В беседе с «Абзацем» он отметил, что чувствует себя «пока очень посредственно».

Ранее театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге приостановил показы спектакля «В этом милом старом доме» с участием Боярского из-за полученной им травмы.

«Чувствую себя пока очень посредственно. Лечусь дома, в театре появлюсь после выздоровления и разрешения врачей», — прокомментировал эту информацию актер.

Напомним, что о травме Боярского стало известно в середине апреля. Он получил небольшой ушиб, оступившись на сцене. Артист был выписан из больницы 23 апреля, однако из-за травмы был вынужден прекратить участие в спектаклях.