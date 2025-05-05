Мария Шукшина впервые высказалась о скандалах с сестрой Ольгой

Ольга Шукшина уже больше года судится с сестрой Марией за творческое наследие отца — актера и писателя Василия Макаровича. Пока закон на стороне старшей дочери звезды советского кино.

При этом Мария не говорит о скандале в семье. Она считает, что не нужно комментировать тему судов. Но в интервью Вячеславу Манучарову сделала исключение.

"Моя сестра Ольга постоянно подает в суд то на спектакль, то на театр, то на меня, то на маму. А мы все время выигрываем. Так и живем… Кто чем наполнен, то и выплескивает — так говорят. Мне важнее больше сделать для людей и страны, а не участвовать в этих склоках. Там, видимо, другое мировоззрение", — заявила Шукшина в шоу "Эмпатия Манучи".

Интересно, что младшая сестра не так давно обвиняла Марию в том, что та буквально забыла о маме Лидии Федосеевой-Шукшиной, а ведь женщине уже 86 лет, и она нуждается в помощи и заботе.