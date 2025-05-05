В Петербурге приостановили показы спектакля с участием Боярского

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге приостановил показы одного из спектаклей с участием актера Михаила Боярского из-за полученной им травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале культурного учреждения.

В театре отметили, что показ спектакля «В этом милом старом доме», в котором играет Боярский, приостановлен до конца сезона.

«Дело в том, что врачи не рекомендовали Михаилу Сергеевичу выходить на сцену в ближайшее время. Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы он вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на "паузу"», — говорится в тексте.

Спектакль с участием Боярского театр заменил на другие постановки. В частности, 9 мая вместо «В этом милом старом доме» можно будет увидеть спектакль «Без вины виноватые».

В середине апреля стало известно, что Боярский получил небольшой ушиб, оступившись на сцене. Артист был выписан из больницы 23 апреля, однако из-за травмы был вынужден прекратить участие в спектаклях.