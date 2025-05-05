Внучка Олега Стриженова Александра стала мамой в седьмой раз

Внучка Олега Стриженова рассказала, что стала мамой в седьмой раз. Александра Стриженова поделилась радостной новостью в личном микроблоге.

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Женщина опубликовала в соцсетях фото из больничной палаты и сообщила, что родила девочку. Это седьмой ребенок звездной наследницы, и второй общий с ее нынешним мужем.

Напомним, что о беременности Александра рассказала в октябре. Тогда она поделилась кадрами, на одном из них был снимок УЗИ. Женщина счастлива в браке с мужчиной по имени Павел, с которым сыграла свадьбу летом 2023 года. Он хорошо относится к детям супруги.

«Паша женился на мне, забрав в нашу семейную жизнь и моих пятерых детей, которые прекрасно ладят со своими папами и бабушками. Могу сказать, что все мы прекрасно общаемся между собой, давно забыв о разногласиях», – говорила она.

Напомним, что первый ребенок появился у Стриженовой, когда ей было всего 19 лет.

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