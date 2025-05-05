Супруг звезды «Гостьи из будущего» отреагировал на новости о ее страшной болезни

Супруг звезды фильма «Гостья из будущего» Наталии Гусевой-Мурашкевич Сергей Амбиндер прокомментировал новости о борьбе актрисы с онкологическим заболеванием. Его слова передает портал «Абзац».

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Муж всенародно любимой артистки, сыгравшей Алису Селезневу, опроверг появившиеся в СМИ сообщения о прогрессирующем у нее раке, которому Наталия противостоит уже несколько лет.

«Я не знаю, откуда появилась такая информация. Она чувствует себя хорошо, у нее все в порядке», — заявил журналистам Сергей.

Известно, что после головокружительного успеха «Гостьи из будущего» Наталия завершила карьеру киноактрисы и стала биохимиком. Гусева-Мурашкевич несколько раз появлялась в различных проектах в эпизодических ролях или камео. В 2017 году она заявила о решении окончательно посвятить себя воспитанию дочери Софии и уйти из шоу-бизнеса.

Ранее стало известно, что в новой экранизации приключений Алисы Селезневой роль главной героини досталась молодой актрисе Дарье Верещагиной.