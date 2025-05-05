Мария Шукшина публично раскрыла ориентацию Филиппа Киркорова

Мария Шукшина публично заявила, что считает певца Филиппа Киркорова представителем международного общественного движения ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено в России. По мнению актрисы, поп-король имеет нетрадиционную ориентацию*.

Наследница писателя в интервью Вячеславу Манучарову отметила, что исполнитель хита "Единственная" пропагандировал неправильные ценности, пока не появился закон, запретивший это. Шукшина сообщила, что ей Киркоров никогда не нравится.

Мария возмущена, что еще несколько лет назад Филипп даже не пытался скрывать свою нетрадиционную ориентацию*.

"Закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, наконец, приняли благодаря СВО. А так он бы просто гордился, рубаху на себе рвал и на ложный путь уводил. Ему хотели подражать неокрепшие души, потому что он богатый, он в тренде. Но это нельзя тянуть на экраны", — высказалась Шукшина в проекте "Эмпатия Манучи".

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Припомнила актриса и "голую" вечеринку Насти Ивлеевой, которая прошла уже после запрета пропаганды нетрадиционных отношений*. По словам Марии, знаменитости, которые участвовали в ней, "отмылись" через поездки в Донбасс.

"Патриотизм уже ручной, превращен в рыночный товар. Понятия уже меняются, к сожалению", — заявила Шукшина.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.