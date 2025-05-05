Секрет популярности Михайлова у женщин объяснили

Народный артист России Григорий Лепс объяснил, почему его друг и коллега Стас Михайлов пользуется популярностью у женщин. Его цитирует Пятый канал.

«Наверное, есть что-то такое у него внутри, что их завораживает. Я этому искренне рад. Молодец, Стас», — сказал исполнитель, добавив, что они с Михайловым знакомы уже много лет.

По словам артиста, у них «очень хорошие человеческие отношения» и «музыкальная дружба».

Ранее сообщалось, что SHAMAN и Григорий Лепс вместе сходили на свидание со своими возлюбленными — Екатериной Мизулиной и Авророй Кибой.